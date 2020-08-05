Altın meyve kayısının hasadında sona doğru

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da yaş kayısı hasadında sona yaklaşılıyor.

Haziran ayı sonlarında başlayan ve Ağustos ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen kayısı hasadı bugünlerde Malatya'nın Hekimhan, Kuluncak, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde devam ediyor.

Başka illerden işçiler geliyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescilli ürün listesine alınan kayısı, ağacından hasat edilip kurutulması için işlemlerden geçiyor. Altın meyve Kayısı bu yıl, Covid-19 gölgesinde yapılıyor. Özellikle, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman illeri ile göçmenlerden oluşan işçilerin yardımı ile hasadı yapılıp kurutma işlemleri gerçekleştirilen kayısı işinde çalışanlar yeni tip korona virüs kurallarına da riayet ediyor.

250 milyon Dolar gelir sağlandı

Kayısı ihracat dönemi Ağustos ayında başlıyor. 25 Temmuz 2019 ile 25 Temmuz 2020 arasındaki bir yılda 250 milyon Dolar'dan fazla Kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başkanlığındaki heyet tarafından bu yılki yaş kayısı tahmini rekoltesi 381 bin ton, kuru kayısı tahmini rekoltesi de 85 bin ton olarak açıklanmıştı.

Hediyelik yaş kayısı 10 TL'den satıldı

Bu yıl hediyelik diye tabir edilen Hasanbey ve Kabaaşı cinsi kaliteli kayısılar yaş olarak perakende de kilosu 8 ile 12 TL arasında işlem görürken, il dışına göndermek için hediyelik kayısı alanlar kilosuna ortalama 10 TL ödedi.

Malatya'da 8 milyon civarında kök ağacı ile 50 bin civarındaki ailenin geçimini sağlayan Kayısı, 114 ülkeye ihraç ediliyor. Kükürtlenip kurutularak dış pazara sunulan kayısı, önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Kayısı, organik gün kurusu, kuru kayısı çekirdeği, kuruyemiş, pekmez, pestil ve marmelat olarak da tüketiliyor.Özellikle doğal olması nedeniyle son yıllarda gün kurusu kayısı daha çok rağbet görüyor. - MALATYA