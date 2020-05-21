Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek

Alternatif Bank, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerinin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla bayram kredisini sunuyor.

60 AYA KADAR VADE İMKANI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bayram kredisinden yararlanmak isteyenler, yüzde 0,96'dan başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Alternatif Bank'ın bayram kredisine yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarından, 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden ve şubelerden başvuruda bulunulabiliyor.