Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve bu takımdan ayrılan Ricardo Quaresma'nin yeni takımı belli oldu. Günlerdir İzmir ekibi Altay ile anılan Portekizli oyuncu, ülkesinin ekiplerinden Vitoria Guimaraes'e imza attı.

"ÇOK YAŞA KRAL"

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı, sosyal medyadan 'Çok yaşa Kral' başlığıyla yayınladığı video ile tecrübeli futbolcunun transferini duyurdu.

SON OLARAK KASIMPAŞA'DA OYNADI

Portekizli futbolcu, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymiş ve çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştı. Quaresma; kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Inter, Chelsea, Al-Ahli ve Porto'da da ter döktü.