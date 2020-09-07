Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı
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Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesine döndü. Vitoria Guimaraes, haftalardır İzmir ekibi Altay ile anılan yıldız oyuncuyla anlaştığını sosyal medyadan duyurdu.

07.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:22

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve bu takımdan ayrılan Ricardo Quaresma'nin yeni takımı belli oldu. Günlerdir İzmir ekibi Altay ile anılan Portekizli oyuncu, ülkesinin ekiplerinden Vitoria Guimaraes'e imza attı.

"ÇOK YAŞA KRAL"

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı, sosyal medyadan 'Çok yaşa Kral' başlığıyla yayınladığı video ile tecrübeli futbolcunun transferini duyurdu.

SON OLARAK KASIMPAŞA'DA OYNADI

Portekizli futbolcu, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymiş ve çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştı. Quaresma; kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Inter, Chelsea, Al-Ahli ve Porto'da da ter döktü.

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı
Haber Yorumları (1)
ADAM HAKLİ ATTAN İNİP ESEGEMİ BİNECEKTİ: Alytaysporu Kücümsemiyom Läkin Birinci Ligde Olsalardi Tamam Mesela Hatayspora Transferi Süper Olurdu
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