Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'dan da birçok takımdan teklifler aldıklarını açıkladı.
21.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, Cenk Özkacar için yapılan transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendireceklerini bildirdi.
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Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig'den 6 takımın yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan ekiplerin takip ettiğini belirtti.
"TEKLİFLERİ SEZON SONUNA BIRAKTIK"
Takım olarak Süper Lig'e odaklandıklarını kaydeden Bozok, "Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.