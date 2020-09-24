Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!
13 yaşında albüm çıkararak magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen genç şarkıcı Alper Erözer, merak konusu oldu. Peki, ? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında?
13 yaşında çıkardığı albümle dikkatleri üzerine toplayan Alper Erözer magazin gündemini takip edenlerin yakın markajı altında. Alper Erözer kimdir? Yerli Justin Bieber Alper Erözer kaç yaşında? Alper Erözer nereli, doğum tarihi, İnstagram hesabı ne? Aper Özer şarkı sözleri!
ALPER ERÖZER KİMDİR?
Alper Serge Erözer, 2004 yılında dünyaya gelmiştir. 15 yaşında olan Erözer,. Çeşitli reklam filmlerinde rol almasının ardından Fox Tv ekranlarında yayınlanan Komşular adlı dizi de rol almıştır.
Sözlerini kendisinin yazdığı ''I Think You Love Me Now'' isimli teklisi ile ilgi gören 13 yaşındaki Alper Erözer, aranjör ve besteci Suat Aydoğan'ın arenje ettiği ''Hey World World'' albümü ile müzik piyasalarına adım attı.
Suat Aydoğan'ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı. Albümün ilk çıkış şarkısı olan "Enerji" için video klibini çekene Alper Erözer'in çok büyük bir hayran kitlesi mevcut.
Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer,"Hey World World" albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
Single yaz çalışması 'Yaz Geldi' ise temmuz 2018 tarihinde tüm platformlarda yayınlandı.
Söz ve bestesi Soner Sarıkabadayı'ya ait olan 'Tek Bir Yeminle' single şarkısı ocak ayında tüm platformlarda yayınlandı.
Erözer'in son şarkısı "Alışırlar" ise 2019 Haziran ayında platformlardaki yerini aldı.
ALPER ERÖZER'İN KOMŞULAR DZİSİNDEKİ ROLÜ
Güçlü Keser / Alper Serge Erözer
Küçükken annesi Canan tarafından hastane avlusuna bırakılmak durumunda kalmış. 12 yaşına kadar çocuk esirgemede kalmış. Hayatla erken tanışmış, bitirim, sevimli bir çocuk. Annesi Canan'a ve özlemini çektiği aileye kavuşabilecek mi?
ALPER ERÖZER "TEK BİR YEMİNLE" ŞARKI SÖZLERİ:
Sen olmasan gözlerim ışık almaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Şimdi burada olsan hiçbir şey yarım kalmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen içinden söyle ben duyarım burada seni bekliyorum
Gördüğümden beri seni hergün hergün kalbime ekliyorum
Sen içinden söyle ben duyarım burada seni bekliyorum
Gördüğümden beri seni hergün hergün kalbime ekliyorum
Gelemez misin benimle ?
Her şeyi boşver sen beni dinle
Şimdi kalbim senin elinde
Sonsuza kadar tek bir yeminle
Söz & Müzik: Soner Sarıkabadayı
ALPER ERÖZER - YAZ GELDİ
Şarkı Sözleri:
Yaz geldi
Haydi başlasın tüm eğlence
Sen geldin
Havalı bakışlar üzerinde
Yaz geldi
Pırıl pırıl, güneşiyle
Dans et haydi sen de
Hemen de hazır
Yaz bavullarım
Aynen topladım
Arkadaşları
Müzik doldurmuş
Tüm sokakları
Dinle Dinle
Unut soğuk kışı
Geldi geçti
Cebinde sıcak yazın
İlk fotoğrafı
Aç dinle ritmi
En süper yeri
Senin için geliyor
Yaz geldi
Haydi başlasın tüm eğlence
Sen geldin
Havalı bakışlar üzerinde
Yaz geldi
Pırıl pırıl, güneşiyle
Dans et haydi sen de
Söz : Neslihan Oyal
ALPER ERÖZER – GİRL BE MİNE FOREVER
Şarkı Sözleri
Everyone looks happy today
Because we're having fun today
We're young and lovely today
All we want is a beautiful day
Everyone looks so fresh today
Because we're smiling today
We're lit and stylish today
All we want is a new friend today
Jump and dance
Sing and wave
Let the music
Take you away
Come and have fun
Baby you can be mine
Don't think too much
Let yourself go now
Can't wait any longer
Girl be mine forever
Girl be mine forever
Girl be mine forever
Söz : Rama Cenk Erözer & Alper Erözer