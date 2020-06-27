Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı

İspanya'da alt lig takımlarından Almeria'nın başında görev alan Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, görevden alındı.

27.06.2020 01:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:21

İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi.

1. lige çıkma mücadelesi veren Almeria, 25 Haziran'da sahasında Alcorcon'a karşı oynadığı maçı 1-0 kaybetmişti.

Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos getirilirken kulübün Sportif Direktörü Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALMERİA İÇİN AYRILMIŞTI

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı.

GUTİ'NİN HOCALIK KARNESİ

Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.