Sporseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Almanya İspanya maçı ilgi odağı oldu. Peki, Almanya İspanya maç Almanya İspanya maç sonucu kaç kaç? Uluslar Ligi Almanya İspanya maçı kaç kaç bitti? Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu!

ALMANYA İSPANYA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Almanya İspanya maçı 21.45'te başladı. Maç henüz suçlanmadı.

Maç şu dakikalarda 1-0 devam ediyor.

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