Almanların utanç duyduğu Berlin Havalimanı inşaatı 9 yıllık gecikmenin ardından sonunda tamamlandı

Hem dünyada hem de Türkiye içinden çeşitli karşı çıkmalara rağmen finansal engel çıkarmalara rağmen 4 yılda tamamlanan ve toplam 10 milyar euroya mal olan İstanbul Havalimanı havacılık sektöründe dünyanın en önemli projeleri arasında yer almayı başardı. Almanya'da yapımına 2006 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı ise 5 kez ertelendikten sonra 31 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde basın lansmanı yapılan Brandenburg Havalimanı 31 Ekim 2020 tarihinde resmi açılışını yapacağını duyurdu. Son aşama hazırlıklarının devam ettiği Brandenburg Havalimanı'nda günde bin figüran yolcu ve 450 personelle denemeler sürdürülüyor. Denemeler için 10 bin figüran yolcu ve 8 bin bagaj kullanılarak eksikler gideriliyor.

14 YILDA TAMAMLANDI

İstanbul Havalimanının üçte biri büyüklüğünde olmasına rağmen tam 14 yılda bitirilebilen ve normal maliyetinden daha fazla bir bütçeyi ek maliyet olarak harcayarak açmayı hazır hale getirdi. Berlin Brandenburg Havalimanı inşaatı 15 yıllık bir planlamanın ardından 2006 yılında başlanmıştı. Projenin ilk olarak 2011 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yapımda ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve yolsuzluk skandalları açılışın 9 yıl gecikmesine neden oldu. Açılışı tam 5 kez ertelendi. Yaşanan sorunlar nedeniyle 2.6 milyar euro harcanması planlanan havalimanı için yıllar içinde toplamda 6 milyar euro harcandı. Bu haliyle proje tam 3,4 milyar euro ek maliyetle bitirebildi. Havalimanı açıldığı haliyle yıllık 27 milyon yolcuya hizmet verecek. Ancak ihtiyaç halinde bunun 45 milyona çıkarılması için projeler bulunuyor.

TEGEL HAVALİMANI İSE 8 KASIM DA KAPATILACAK

Berlin'in üç havalimanının (Tempelhof, Tegel ve Schönefeld) kademeli olarak kapanması planlanmıştı. Bu doğrultuda Tempelhof Havalimanı 2008 yılında kapatıldı. Tegel Havalimanı ise 8 Kasım 2020 de kapatılacak. Geciken yeni havalimanının terminal kapasitesinin yetersiz kalacağı düşünüldüğü için, Schönefeld Havalimanı'nın yeni havalimanına dahil edilmesine karar verildi. Halen hizmette olan Berlin Schönefeld Havalimanı'nın arazisine inşa edilen yeni havalimanı BER, Schönefeld Havalimanı altyapısının bir kısmını da kullanacak. Schönefeld'in ana terminal binası kapsamlı bir tadilattan sonra 'Terminal 5' adıyla Berlin Brandenburg Havalimanı kapsamına alındı. Yeni terminal binaları T1 ve T2 sabit hatlara, eski T5 ise tatil ve Charter uçuşlarına hizmet verecek.

ALMAN MÜHENDİSLER UTANÇ DUYUYOR

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada havalimanı inşasında Berlin ve Almanya genelinde alay konusu olduklarını ve Alman mühendisler olarak kendilerinden utandıklarını söyledi. Daldrup, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak öngörülen inşa masraflarının 6 milyar euroya çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını belirtti. Genel Müdür, bununla birlikte korona pandemisi nedeniyle BER'in federal hükumet ile Berlin ve Brandenburg eyaletinin sağlayacağı 260 milyonluk ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Daldrup, pandeminin gelişimi ve hava trafiğinin durumuna göre 2024 senesine kadar desteğe ihtiyaçları olacağını açıkladı. Lütke Daldrup yeni havalimanının açılışında büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğinin altını çizdi ve "Büyük bir parti yok. Sadece açacağız" dedi.