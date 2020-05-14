Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius, Türkiye'ye veda etmeden önce saç ektirdi.

14.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:50

Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, Türkiye'ye veda etmeden önce bir saç ekim merkezine gitti. Yıldız futbolcu Loris Karius, saç ektirip özel uçakla Almanya'ya döndü.

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Yeşil sahaların yakışıklı futbolcusu Loris Karius'un Türkiye macerası bitti. Anlaşamadığı Beşiktaş ile yollarını ayıran ünlü futbolcu, ülkesine gitmeden önce saç ektirdi.

İŞLEM BİTER BİTMEZ SOLUĞU ÜLKESİNDE ALDI

Alman kaleci, geçen hafta Arena Saç Merkezi'nde saç uzmanı Serkan Aydın'a 4 bin saç teli ektirdi. Karius, işlemi biter bitmez özel bir uçakla soluğu ülkesinde aldı.