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Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

02.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:38

Almanya Bundesliga takımlarından Köln'e 3 futbolcudan kötü haber geldi.

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Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan korona virüs testleri sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi.

ANTRENMANLAR DEVAM EDECEK

Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu futbolcuların karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan'da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.