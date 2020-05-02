Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
02.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:38
Almanya Bundesliga takımlarından Köln'e 3 futbolcudan kötü haber geldi.
Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan korona virüs testleri sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi.
ANTRENMANLAR DEVAM EDECEK
Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu futbolcuların karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan'da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.