Alma Terziç kimdir? Alma Terziç nereli, kaç yaşında? Alma Terziç dizileri

Oyuncu Alma Terziç'in hayatı merak ediliyor. Magazin gündeminin tanınan isimlerinden Alma Terziç nereli, kaç yaşında gibi sorular aratılıyor. Angelina Jolie'nin senarist ve yönetmen olduğu In the Land of Blood and Honey adlı filmde yer alarak ün kazandı. İşte, ayrıntılar...

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Zenica, Yugoslavya'da dünyaya geldi. 4 yıl oyunculuk eğitimi alan isim, oyunculuğa, 2008 yılında Kar (Snow) adlı sinema filmiyle başladı. 2011 yılında, Angelina Jolie'nin senaryosunu yazıp aynı zamanda da yönetmenliğini de yaptığı, Bosna Savaşı'nı anlatan filmi, "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) filmindeki "Hana" rolü ile ün kazandı.

Ünlü oyuncu, Ocak 2020 tarihinde yönetmen Murat Saraçoğlu ile evlendi. Çift bir çocuk bekliyor. Alma Terziç, 1.70 metre boyunda, 50 kilo ve Yengeç burcudur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Diziler:

2019-2020 Kuruluş Osman - Sofia

2019- Nöbet - jennifer

2018- Savaşçı - Pia

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ester Hatun

2015 - Güllerin Savaşı - Brooke

2014 - Şeref Meselesi - Gül

2013 - Fatih - Züleyha

2012 - Veda - Eirene

2011 - Mavi Kelebekler

Filmler:

2017 - Maus - Selma

2013 - Üç Yol - Alma

2013 - Öyle Sevdim ki Seni - Olga

2011 - Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey) - Hana[2]

2010 - Unutma Beni İstanbul

2009 – Volim te… (kısa film)

2008 – Mahala (kısa film)

2008 – Snow - Lejla