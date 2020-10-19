Allame - Kopyala Yapıştır sözleri! Allame 'Kopyala Yapıştır' rap şarkısı sözleri nelerdir? Kopyala yapıştır şarkısı hakkında bilgiler
Usta rap sanatçısı Allame'nin yeni şarkısı 'Kopyala Yapıştır' bu akşam (19 Ekim Pazartesi) 20:00'da yayınlandı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri de bir o kadar beğenildi. Peki Allame Kopyala Yapıştır sözleri nelerdir? Kopyala Yapıştır şarkı sözleri sizlerle.
En iyi rapçilerden birisi olarak kabul edilen Allame'nin yeni parçası çıktı. Kopyala Yapıştır şarkısının sözleri çok merak konusu oldu. Şimdi şarkının sözlerini ve hakkındaki bilgilerini sizlere aktaralım.
ALLAME 'KOPYALA YAPIŞTIR' ŞARKI SÖZLERİ
Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini
Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini
Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini
Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi
Nakarat (x2)
Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır
Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı
Bugünlerde rap çakma sarışın
Sözleri aptal yarışı
Görüntü iyi göz kamaşır
İçi boş dışı parlar aşık olmamak zor aptallara göre
Yalan aşkına ölüyorsun
Köpek olmak tam sana göre
Kime vereceğini bilmiyorsun
İster para isterken rolly
Birbirinin kopyası her dolly
İlgilenmiyorken bile göz kırpar
Ama seni sevemem ters anatomin
Kimyan illa seks istiyor önceliğin yapsınlar pandomim
Kimyon ile kokoreç gibisin bebeğim akılla ters gidiyor işlerin
Zehir, gibi rapçileri rehin alıp alıp ye bitir yenisi yok
Şatafatın arabaları sever ve kolyeler paralar eritiyor
Geleceğin meleceğin yok,
Erken öleceğini bile bile yol
Sen gidince ne yapacak dönekler
Utanmadan diycekler hiphop
Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini
Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini
Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini
Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi
Nakarat (x2)
Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır
Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı
Verse 2:
Dene bu yeni modeli, izole kuzey koreli
Lirikalite temeli, senelerimin eseri
Ormanlara tarzan bana rap lazım mazallah size beni
Göndermiş yaradan özenip bezenip, yamulur mahallenin güzeli
Yeteneği sal, ödeneği al şirketten bas, reklamı göm istisna yok
İstismar edilen elmas madeni değilsin mal, istinat duvarı gövdem dağ
Amatörlere yok ekmek yağ, sahte ve dram suratının halini bekliyor instagram
Götverene bak hele otorite olmuş höst, yön verecekmiş fos
Boş çıkacaksın hep yaptığın gibi bebeleri kandır yol
Dolamış ağızlarına mumble crack bağımlısı gibi titrer flow
Al bunu tut yanıyorsun gerçek rapten kork
Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini
Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini
Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini
Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi
Nakarat (x4)
Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır
Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı
KOPYALA YAPIŞTIR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Kopyala Yapıştır şarkısı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da yayınlandı. Şarkı Allame'nin Youtube kanalında yayınlanmıştır. Şarkının kısa sürede beğeni ve izlenme alması bekleniyor. Hatta şuanda birçok kişi şarkıyı trendlere sokmak için yorum atmaktadır. Şarkı ve klibi hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz : Allame
Beat Mix Mastering : Allame / Batarya Company
Video : Grain Yapım
ALLAME KİMDİR?
Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye doğumlu, Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.
27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.