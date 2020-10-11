Ehliyetsiz araç kullanan sürücü ve arkadaşları 'pes' dedirtti: Alkol ve maske cezası kesilirken de içmeye devam ettiler
11.10.2020 12:44 | Güncelleme: 11.10.2020 15:25
Samsun'da ekiplerin şüpheli gördükleri bir aracı durdurmasından sonra yaşananlar 'pes' dedirtti. Ehliyetsiz araç kullanan ve alkollü oldukları tespit edilen 4 kişi, polislere aldırmadan alkol almaya devam etti. İfadeleri için karakola götürülen şahıslara bir de maskesiz oldukları için ceza kesildi.
Dün saat 20.30 sularında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, şüphe üzerine 28 NG 095 plakalı otomobili durdurdu.
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜYDÜLER
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, alkol testi yaptırmak istemeyince, araçta bulunan diğer 3 arkadaşıyla polislere zorluk çıkarttı. Polislerin işlem yaptığı sırada sürücü ve arkadaşlarının alkol almaya devam ettiği görüldü.
Haklarında işlem başlatılan 4 kişi, ifadeleri için karakola götürülürken, otomobil de otoparka çekildi.
MASKEDEN DE CEZA YEDİLER
Alkolü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü ve arkadaşlarına maske takmadıkları gerekçesiyle de para cezası uygulandı.