Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen terörist yakalandı. Yakalanan terörist kırsaldaki sığınakların yerini gösterdi.

"Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Murat Akcan, sivil kıyafetler giyip alışveriş yapmak isterken yakalandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesine alışveriş yapmak için gelen terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

KIŞ ÜSLENMESİNDEN 2 SIĞINAĞI GÖSTERDİ

Durumundan şüphelenilen terörist güvenlik güçlerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçmak istedi. Jandarma ekipleri teröristi kovalama sonrasında yakaladı. 20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirildi.

ÜZERİNDEN GÜNEŞ PANELİ ÇIKTI

Bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak,2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.