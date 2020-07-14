Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı

Tarzına olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu.

Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Tarzı için servet harcayan Portekizli futbolcu, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.