Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma saha içinde olduğu kadar özel hayatında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde görüntülenen Quaresma, 390 bin TL değerinde harcama yaptı.

Tarzına olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu. Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tarzı için servet harcayan Portekizli futbolcu, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.