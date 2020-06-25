Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, dün saat 15.00 sıralarında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Alişan, aracı bariyerlere çarpıp devrilen ve 30 metre sürüklendi. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve iki yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"KAZA ANINDA BAKICI, BEBEK KOLTUĞUNA KAPANDI"

Sağlık kontrolünün ardından ailesiyle birlikte hastaneden ayrılan Alişan, kaza anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını anlatırken, "Arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri" dedi.

KAZA SONRASI İLK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI YAPTI

Alişan, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Oğlu Burak'ı kurtaran bakıcıları Marianne'nin de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Alişan, "Araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak onu ölümden kurtardı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

Alişan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUZ"

Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah'ım bizi annemize, babamıza, ailemize sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür. Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak belki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun. Birde Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız. Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği,kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz.

"ALLAH HEPİMİZİ KAZALARDAN KORUSUN"

Bu arada o kadar fazla arayan, soran,geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak yada sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım eksikliğinizi göstermesin. Hayat dostlarla,arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah'ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun.

Öte yandan Alişan'ın paylaşımına Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Saba Tümer başta olmak üzere birçok arkadaşı yorum yaptı.