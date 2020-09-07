Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? Alina Boz boyu, kilosu

Alina Boz'un annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmesi bir Türk'tür. Heniz yedi yaşında İstanbul'a geldi ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Oyunculuktan hemen önce çeşitli dergilerdeçalıştı. Alina Boz hayatı haberimizde.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde, Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Rusya'dayken Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu, mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

ALTIN KELEBEK KAZANDI

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteriyle başlayan Boz, 2014 yılında Paramparça dizisinde Hazal olarak, Nurgül Yeşilçay ile çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde oynadı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle, 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolüyle ekrana gelen Alina Boz, aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de Eda karakteriyle başrol oldu. Genç oyuncu, 2020 46. Altın Kelebek Ödüllerinde, Yıldızı Parlayanlar olarak ödül kazandı.

2015'de, Türk oyuncu Burak Yörük ile birlikte olmaya başladı ve 2017'de ayrıldılar ancak 2018'de barışsalarda ilişkilerinin ne durumda olduğu bilinmiyor. Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

DİZİLERİ

2020- Aşk 101

2018-2019 Elimi Bırakma

2018 Vatanım Sensin

2017 Sevda'nın Bahçesi

2014-2017 Paramparça

2013-2014 Cesur Hemşire

FİLMLERİ

2017 Bölük

2016 Kaçma Birader