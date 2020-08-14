Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

"Doğum dikişleri patlayan karım bayılınca kendimi kaybettim"

İSTANBUL - Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırarak dehşeti yaşatan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Taksicilik yaptığı öğrenilen Emre E'nin ifadesinde, "Karımın doğum sonrası dikişleri patladı, bayılınca kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Eyüpsultan Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, taksicilik yaptığı öğrenilen Emre E. 34 TN 2276 plakalı otomobil ile seyir ettiği esnada aracın direksiyonunu Sena Koçak'ın idaresindeki 34 EC 4523 plakalı otomobilin önüne kırdı. Deliyen dönen Emre E, Koçak'ın aracının üstüne çıkarak zarar verdi. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden Koçak'ın polise şikayetçi olmasının ardından Emre E. gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

Olayın görüntülerinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, Emre E'nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine şüpheli Emre E. sabah saatlerinde Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.

"Karım bayılınca kendimi kaybettim"

Öte yandan saldırgan Emre E'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli E'nin ifadesinde, "Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hasteneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım" dediği öğrenildi.