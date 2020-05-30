Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş nereli ve ne iş yapıyor? Ünlü iş adamı Ali Uğur Akbaş! Ali Uğur Akbaş hayatı ve biyografisi!

Ünlü iş adamı, politikacı Ali Uğur Akbaş'ınhayatı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Yeliz Yeşilmen ile evli olan Ali Uğur Akbaş hakkında merak edilenler haberimizde. Ali Uğur Akbaş kimdir? Ali Uğur Akbaş nereli ve ne iş yapıyor?

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.