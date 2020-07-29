Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.

108.2 milyon euroluk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı.

GÖZLER TFF'DE

Aradan geçen 2 aylık sürede euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor.

Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.

(Sözcü)