Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Türk Lirası hamlesi sonuç verdi. Sarı-lacivertliler, 108 milyon euroluk borcu euro 7.71 iken ortalama 7.23'ten TL'ye çevirmişti. 2 aylık sürede euronun 8.07'ye yükselmesiyle toplam kar 110 milyon TL'ye ulaştı.

29.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:40

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

108.2 milyon euroluk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı.

GÖZLER TFF'DE

Aradan geçen 2 aylık sürede euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor.

Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.

(Sözcü)