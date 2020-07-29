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Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Türk Lirası hamlesi sonuç verdi. Sarı-lacivertliler, 108 milyon euroluk borcu euro 7.71 iken ortalama 7.23'ten TL'ye çevirmişti. 2 aylık sürede euronun 8.07'ye yükselmesiyle toplam kar 110 milyon TL'ye ulaştı.

29.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:15

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.

108.2 milyon euroluk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı.

GÖZLER TFF'DE

Aradan geçen 2 aylık sürede euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor.

Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.

(Sözcü)

Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Haber Yorumları (5)
GERÇEKLER: Bu başarıyı sportif olarakta görmek istiyoruz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOŞ İŞLER: futbolcuya ödenen paralar çok uçuk. verilecek para aylık 10. 000 lirayı geçmemeli
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
:D: asgari ver bari
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