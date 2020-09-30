Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri
Sen Anlat Karadeniz ile popüler hale gelen Ali Ersan Duru dizileri ve filmleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Duru, Sen Çal Kapımı dizisinde yer alacak. Küçük yaştan bu yana oyunculuğa merak saran Ali Ersan Duru kim?
Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde eğitim gördü, ilk olarak Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğunda çalışmalar yürüttü. Lale Devri dizisinde konuk oyuncu olarak oyunculuğa profesyonel olarak adım atmış oldu. Ali Ersan Duru boyu, kilosu...
ALİ ERSAN DURU KİMDİR?
Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı.
Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi alan Ersan Duru, 1,90 boyunda ve 80 kilodur.
DİZİLERİ
2010 Lale Devri
2011 Başrolde Aşk
2011 Hayat Devam Ediyor
2013 Yağmurdan Kaçarken
2013 Bugünün Saraylısı
2014 Gönül İşleri
2015 Aşk Zamanı
2016 Şahane Damat
2018 Kalbimin Sultanı
2019 Diriliş Ertuğrul
2019 Sen Anlat Karadeniz
2020 Sen Çal Kapımı