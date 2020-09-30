Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? Ali Ersan Duru boyu, dizileri

Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde eğitim gördü, ilk olarak Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğunda çalışmalar yürüttü. Lale Devri dizisinde konuk oyuncu olarak oyunculuğa profesyonel olarak adım atmış oldu. Ali Ersan Duru boyu, kilosu...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Ali Ersan Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı.

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi alan Ersan Duru, 1,90 boyunda ve 80 kilodur.

DİZİLERİ

2010 Lale Devri

2011 Başrolde Aşk

2011 Hayat Devam Ediyor

2013 Yağmurdan Kaçarken

2013 Bugünün Saraylısı

2014 Gönül İşleri

2015 Aşk Zamanı

2016 Şahane Damat

2018 Kalbimin Sultanı

2019 Diriliş Ertuğrul

2019 Sen Anlat Karadeniz

2020 Sen Çal Kapımı