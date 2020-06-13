Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Utanç verici dedi, Bakan Varank sert çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı Türk hesaplar üzerinden "Utanç verici bir haber" yorumunu yapan Ali Babacan'a yüklendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'ın bugün kapattığı hesaplar için "Utanç verici bir haber" değerlendirmesinde bulunarak gazeteye verdiği röportajı paylaşmıştı.

"MERAKLISI GİDİP YABANCI ŞİRKETLERE BİAT EDEBİLİR"

Babacan'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Babacan'ın paylaşımını utanç verici olarak nitelendiren Varank, "Asıl utanç verici olan, karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını ilan eden Twitter'ın yanında durmaktır. Bu arkadaş istiyor ki; Türkiye, ABD'li şirketlerin, Batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin. Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir." ifadesini kullandı.