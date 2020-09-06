Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor

Ünlü popçu Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla kameralara yakalandı. Tilki, gazetecilerin soruları içtenlikle yanıtlarken yeni projelerine dair bilgiler verdi. Tilki, dünya üzerinde sevilen bir şarkıcı olmak istediğini söyleyerek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

İNGİLİZCE ALBÜM GELİYOR

Gazetecilerin röportaj teklifini geri çevirmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sorulan "Yeni bir projeniz var mı?" soruna, "Evet, yeni bir projem var. Güzel bir proje olacak. Zaten duyurduk. Warner Music ile anlaştık. Şimdi bir albüm yapıyorum. İngilizce albüm yapıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Güzel popçu, sorulara içtenlikle cevap vererek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Müthiş bir bomba patlatmak istemiyorum. Adım adım dünyada yükselmek istiyorum. Belki birinci şarkıda belki üçüncü şarkıda ama eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

MASKE KONUSUNDA SİTEM ETTİ

Aleyna Tilki'den vatandaşlara maske konusunda sitem ederek, "Bence insanlar çok saldı. Maske takmıyorlar. Bence ikinci dalga gelecek. İnsanlar kesinlikle dikkat etmeli" şeklinde uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.