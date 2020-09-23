Aleyna Çakır'ı ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın dosyasını incelemeye başladı. Şüpheli ölümüyle ülkenin gündemine oturan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun, bir numaralı şüpheli olarak gözaltına alındı. Daha önce Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığı ise merak konusu oldu.

"ÜMİTCAN'LA İLGİLİ RAPORLAR GELMEDİ"

ATV habere konuşan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığını belirtti. Aleyna'nın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğu, bunların Ümitcan Uygun'a ait olup olmadığının tespitinin istendiğini söyleyen avukat, savcılıktan istenen bu rapor için henüz yanıt gelmediği ve karşılaştırma yapılmadığı söyledi.

ÜMİTCAN'IN HTS KAYITLADI GELMEDİ

Umur Yıldırım dikkat çeken sözlerine şöyle devam etti: "Aleyna Çakır'ın tırnakları arasında bulunan DNA ve sperm örnekleri Aleyna'yı bayıltana kadar döven Ümitcan Uygun'a mı ait?" sorusunun yanıtı merak edilirken gelecek açıklamalar sonucunda cevap bulacak. Ancak Aleyna'nın ölümünün üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen henüz yanıt bulunmadığı belirtilenler arasında yer alıyor. Aile ise olayın bir an evvel açıklığa kavuşmasını istiyor. Ümitcan Uygun'un HTS kaydı çıkmadı. Aleyna Çakır'ın eksik HTS kayıtlarının geldiğini, Ümitcan'ın ise hiçbir kaydının gelmediğini belirtilirken dosyanın sürüncemede bırakıldığı ifade ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaları ayırdı."

"ŞARTLAR OLUŞTU AMA TUTUKLANMADI"

Bunların hepsinin birbiri ile bağlantılı dosyalar olduğunu belirten Aleyna'nın ailesinin avukatı aynı zamanda "Şartlar oluştu ama tutuklanmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

Katalog suçlar, cinsel saldırı, kasten öldürmenin dosyalarda bulunduğu öte yandan somut kaçma şüphesinin olduğu belirtilirken delillerin karartıldığı ve tanıklar üzerinde baskı kurma yapıldığı avukat tarafından açıklandı.

Öte yandan Müge Anlı, bu hafta Aleyna Çakır dosyasını bir süre işlememe kararı aldı.