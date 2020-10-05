Alexandre Pato kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Aleksandre Pato kimdir?

Forvet için futbolcu araştırmasına girenBeşiktaş, çareyi Sao Paulo ile sözleşmesi biten başarılı topçu Alexandre Pato'da buldu. Oldukça dikkat çeken transfer bu yılın bombası olarak geçiyor.

ALEXANDRE PATO KİMDİR?

2 Eylül 1989 Pato Branco, Parana doğumlu Alexandre Pato, Série A ekiplerinden São Paulo takımında forma giyen Brezilyalı millî futbolcudur. Pato, 2007'e kadar Internacional takımında olan genç golcü, 2006'da Internacional'ın Kıtalararası Kupa'yı kazandığı kadroda yer aldı. Bu şampiyonanın yarı final maçında topu omzunda sektirerek sürmesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Pato, Recopa Sudamericana 2007'de attığı 2 golle takımına kupayı getiren isim oldu. Sözün kısası, daha 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden birçok zafer yaşadı. 2007 yılının Ağustos ayında 22 Milyon Avro karşılığında AC Milan'a transfer oldu. Pato, Milan'da iken 3 Ocak'a kadar resmi maçlara çıkamadı. Bunun nedeni; İtalya Futbol Federasyonu, 18 yaşından küçük futbolculara lisans çıkartmadığından dolayı Pato ancak Ocak ayından itibaren maçlara çıkabilecekti.

ALEXANDRE PATO KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Internacional altyapısından yetişen Pato, 2006'da A takıma yükselmiştir. Burada AC Milan'ın ilgisini çeken Pato, 2007'de Milan'a transfer oldu. Alexandre Pato'ya Milan'da "Shevchenko'nun 7 numarası" verildi ve bu ondan beklentilerin çok fazla olduğunu açıkça gösterdi. Pato ise ilk çıktığı maçta Napoli'ye Milan'daki ilk golünü atarak ondan gelen beklentileri karşılayabileceğini gösterdi. Ayrıca Pato, İngiltere'nin Times gazetesindeki "Dünya'nın 25 Genç Yetenekleri" arasında gösterilmektedir. Ancak Pato, AC Milan yıllarında sakatlık ve bir türlü istenileni veremediğinden dolayı 2013 yaz transfer döneminde 15 milyon € transfer bedeliyle Corinthians'a transfer olmuştur. 2014'te ise São Paulo ekibine kiralanmıştır burada 47 resmi mücadelede 17 gol atan Alexandre Pato, Chelsea takımında da kiralık olarak forma giymiştir. 26 Temmuz 2016'da Villareal'e transfer olmuştur. Kulüp kariyerinde başarı yakaladıktan sonra, Brezilya genç takımına çağrıldı. 2007 yılında ülkesinin Güney Amerika Gençler Şampiyonası'nda önemli katkı sağladı ve 2007 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonasına katıldı. Brezilya Teknik Direktörü Dunga tarafından 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları için kadroya alındı. 26 Mart 2008 Brezilya A millî takımı adına ilk golünü İngiltere'deki Emirates Stadyumu'nun da İsveç'e karşı bularak, Pele'ye ait olan Brezilya millî takımı adına gol atan en genç futbolcu rekorunu 17 yaşında 102 günlük iken kırdı.