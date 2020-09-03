Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin kapıya gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. Alman medyasında yer alan habere göre Trabzonspor'un Norveçli forveti, RB Leipzig'e gitmek için kulübünden izin istedi.

SON TEKLİF 17+3 MİLYON EURO

Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro ve bir sonraki satıştan %10 pay olduğu ifade edildi.

"EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız" dedi.