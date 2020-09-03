HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi

Bundesliga ekibi RB Leipzig'in ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi. Alman temsilcisinin yıldız futbolcu için 17+3 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.

Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi
03.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:38

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin kapıya gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. Alman medyasında yer alan habere göre Trabzonspor'un Norveçli forveti, RB Leipzig'e gitmek için kulübünden izin istedi.

SON TEKLİF 17+3 MİLYON EURO

Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro ve bir sonraki satıştan %10 pay olduğu ifade edildi.

"EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Donald Trump Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Adana Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 20:39:40. #1.14#
title