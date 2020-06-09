Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında her şey! Haluk Bilginer hangi rolde oynuyor?
Anthony Horowitz'in roman serisine dayanan bir İngiliz casus gerilim web televizyon dizisi olan Alex Rider'ın konusu, oyuncuları ve yayılandığı kanallar tüm detaylarıyla haberimizde..
Alex Rider, aynı isimdeki Anthony Horowitz'in roman serisine dayanan bir İngiliz casus gerilim web televizyon dizisidir. Guy Burt tarafından uyarlanan, Otto Farrant'ı, başkalarının yapamayacağı yerlere sızmak için genç bir casus olarak MI6'nın alt bölümü ile işe alınan isimsiz karakter olarak rol alıyor.
ALEX RIDER DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Uluslararası Emmy ödüllü usta oyuncumuz Haluk Bilginer'in başrollerden birini canlandırdığı İngiliz yapımı Alex Rider D-Smart'ta yayına başladı..
ALEX RIDER KONUSU NEDİR?
Alex Rider'ın hayatı, amcasının söylendiği gibi bir trafik kazasında değil, İngiliz casusu olarak görev aldığı sırada öldürüldüğünü öğrenmesiyle bambaşka bir hal alır. MI6'nın gizli bir biriminin başkanı olan Alan Blunt, Alex'in çocukluğundan beri casusluk için eğitildiğini düşünür ve bu yüzden Alex'ten iki milyarderin ölümünü araştırmasını talep eder. İsteksizce yeni bir kimlik kazanan Alex, iki milyarderin ölümü ile Point Blanc adlı bir yatılı okulun bağlantısını ortaya çıkarmak için harekete geçer.
ALEX RIDER OYUNCULARI KİMLER?
Haluk Bilginer - Dr. Hugo
Alex Rider rolünde Otto Farrant
Tom rolünde Brenock O'Connor
Alan Blunt rolünde Stephen Dillane
Bayan Jones rolünde Vicky McClure
Ian Rider rolünde Andrew Buchan Grief
Jack Starbright rolünde Ronk? Adékolu?jo
Laura olarak Katrin Vankova
Sasha olarak Talitha Wing
Arrash olarak Nathan Clarke
Kira olarak Marli Siu
Earl Mağarası
Stepan Serenkov rolünde Yani Xander
John Crawley rolünde Ace Bhatti
Smithers olarak Nyasha Hatendi