Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor

Victoria's Secret'in eski modeli Alessandra Ambrosio, 6 saat süren sahil çekiminde mor bikinisiyle poz verdi. Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran ünlü model hem eğleniyor hem de çalışıyor.

21.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:38

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Kaliforniya'nın lüks sahili Malibu'da hem çalışıyor hem de tatil yapıyor. 39 yaşındaki modelin plajdaki çekimi yaklaşık 6 saat sürerken mor bikinisiyle verdiği pozlar yürek hoplattı.

Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı

"OYUN BAŞLADI"

Formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Ambrosio, bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı. Ayrıca güzel model, Instagram hesabından bir kare de paylaşıp altına "Oyun başladı" notunu düştü.

MALIBU'DAN AYRILAMIYOR

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, hafta sonunu arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte Malibu'da geçirmişti. Bol bol denize giren 39 yaşındaki Brezilyalı model, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi yine başarmıştı.