Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Kaliforniya'nın lüks sahili Malibu'da hem çalışıyor hem de tatil yapıyor. 39 yaşındaki modelin plajdaki çekimi yaklaşık 6 saat sürerken mor bikinisiyle verdiği pozlar yürek hoplattı.

"OYUN BAŞLADI"

Formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Ambrosio, bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı. Ayrıca güzel model, Instagram hesabından bir kare de paylaşıp altına "Oyun başladı" notunu düştü.

MALIBU'DAN AYRILAMIYOR

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, hafta sonunu arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte Malibu'da geçirmişti. Bol bol denize giren 39 yaşındaki Brezilyalı model, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi yine başarmıştı.