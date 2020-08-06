ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

Akademik hayatlarına başlamak isteyenler için çok önemli bir sınav olan ALES hakkında adaylar meraklı sorular soruyor. ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır? ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce erişime açıldığı görülüyor. Buna göre 2020 ALES/1 sınav giriş belgeleri 6 Ağustos Perşembe günü açıklanabilir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül'de erişime açılacak. Sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES'TE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.