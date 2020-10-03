Aldattığı eşinin 'Kocam canlı bomba, fabrikayı uçuracak ihbarı yüzünden işinden oldu

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada montaj ustası olarak çalışan evli işçi, evli olduğu öğrenilen bir mesai arkadaşı ile kadınla gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yasak aşkı öğrenen montaj ustasının eşi, çılgına döndü. 155 Polis imdat hattını arayan kadın, 'Eşim canlı bomba' ihbarında bulundu. Alarma geçen emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanları, fabrikayı kuşatma altına aldı. Saatler süren inceleme sonrası, ihbarın asılsız olduğu, aldatılan eşin, intikam almak için 'canlı bomba' ihbarına başvurduğu tespit edildi.

İŞ MAHKEMESİNİN YOLUNU TUTTU

Yaşanılanların görmezlikten gelinemeyeceğini, işyerinde çalışan işçilerin tedirgin olduğunu belirten işveren, montaj ustasını işten çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan montaj ustası, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret alacağının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı işveren ise, davacının evli olan bir başka çalışanla ilişkisi olduğunu, davacının muhtemelen eşinin davacı ile olan ilişkisini öğrendikten sonra şirketi arayarak davacının bir cuma günü şirketi havaya uçuracağını beyan etmesi üzerine şirkette büyük sıkıntılara sebep verdiğini dile getirdi.

MAHKEME İŞVERENİ HAKLI BULDU

Olayla ilgili Savcılığa şikayette bulunulduğunu ve bu sebeplerden dolayı davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davacının davranışları neticesinde meydana gelen olaylar zincirinde iş yerine yapılan ihbar ile iş yerinde korku ve tedirginlik yaşandığı, iş yerinin bu durumdan olumsuz etkilendiği, davalı işverenin artık işçiye karşı güveninin sarsıldığı, işçiyle çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği bu nedenlerle yapılan feshin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-e maddesi kapsamında haklı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmadığı kanaatine vardı. Kararı davacı temyiz etti.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, fabrikada ihbar sebebiyle üretim kaybı, korku gibi huzursuzluk yaşandığına dikkat çekti.