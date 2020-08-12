Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Yunan futbolcu Manolis Siopis, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Siopis, kendisi ve eşinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIM"

Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" ifadelerine yer verdi.

VİRÜSÜ DÜĞÜNDE KAPTI

Siopis, hamile olan eşinin de kendisi gibi virüs kaptığını ve birlikte karantinada kaldıklarını paylaştı.

Yunan oyuncu, geçtiğimiz hafta katıldıkları düğünün ardından yaptırdıkları testin sonucunda koronavirüs kaptıklarını fark ettiklerini belirtti.