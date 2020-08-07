Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum

Fabrice N'Sakala'yı Beşiktaş'a, teknik direktör Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye kaptıran Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun formda ismi Anastasios Bakasetas hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Süper Lig kulüplerinin Yunan futbolcuyu alamayacağını iddia etti. Çavuşoğlu, "Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum" dedi.

WELINTON HENÜZ NETLEŞMEDİ

Kulüplerinden gündemindeki Welinton için henüz net bir şeyin olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Welinton "Welinton daha gitmedi. Welinton için konuşma var, görüşme var ama henüz netleşmedi. Futbolcu şu anda yurtdışında. Döndükten sonra herhalde bir şeyler olur" ifadelerini kullandı.

"GENÇ HOCALARA ŞANS VERİLMELİ"



Çavuşoğlu, Beşiktaş'tan gelen yeni teknik direktör Çağdaş Atan'a da değindi ve "Çağdaş Atan hocamız, bizim Sergen Hoca gittikten sonra bir fırsat verilirse iyi şeyler yapar diye düşündüğümüz bir kardeşimiz. Sergen Hoca bizden ayrıldıktan sonra Erol Hoca ile anlaştık. İleriye dönük, bir yerde bir takımda şans verilirse bilgisi birikimi Almanca-İngilizce bilmesi, Sergen Hoca'nın ona tam yetki vermesi. Biz onu gördük. Şimdi de biz gündeme aldık Erol Hoca, Fenerbahçe'ye gidince. Genç hocalara şanslar verilmesi gerekir. Çok iyi değerlendiren ve başarılı olan hocalar var" sözleriyle açıklamasına devam etti.

CAULKER-FENERBAHÇE İDDİALARINI YALANDI

A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, İngiliz stoper Steven Caulker'ın Fenerbahçe'ye gideceği üzerine çıkan iddiaları yalanlayıp "Caulker'ın bizle sözleşmesi devam ediyor. Nasıl Fenerbahçe ile el sıkışacak? Asla Fenerbahçe öyle bir şey yapmaz. Bir şey olsa Ali Koç Başkan beni arar. Asla öyle bir şey olamaz. Fenerbahçe böyle bir girişim yapmaz" diyerek konuya netlik kazandırdı.