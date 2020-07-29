Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz

Fenerbahçe, transfer bedelini alamadığı gerekçesiyle eski futbolcusu Giuliano hakkındaki davayı CAS'a taşırken, konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı ve Arabistan'dan açıklama geldi.

Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir, Fenerbahçe'ye iddianın aksine 6.2 milyon euro değil de 4.5 milyon euro borçları olduğunu belirtti ve "Al Nassr, ödemeleri geciktirdiği için faiz ödeme kararına itiraz ediyor. Eğer itiraz reddedilirse, sürenin de daha uzadığı göz önüne alarak miktar artabilir" dedi.

TAKSİT NEDENİYLE CAS'A TAŞINMIŞTI

Sarı-lacivertliler, 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdikleri Brezilyalı oyuncu için ödenmesi gereken 6.2 milyon euroluk taksidi alamadıkları gerekçesiyle CAS'a başvurdu.

14 AĞUSTOS GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine CAS'a taşınan dava 14 Ağustos günü dava görülecek.