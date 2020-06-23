Akşener'in İşsiz üniversiteli diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, özellikle genç işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında geldiğini vurgulayarak, genç işsizlik oranının yüzde 24,6'lara ulaştığına dikkati çekti.

ÜNİVERSİTELİ İŞSİZ GENCİ KÜRSÜYE ÇIKARDI

Dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydeden Akşener, istihdam oranının ise yüzde 27'ye düştüğünü, her on gençten üçünün ne okuduğunu ne de çalıştığını belirtti. Akşener, 28 yaşındaki üniversite mezunu işsiz Serhan Koray Çiftçi'yi kürsüye davet ederek, konuşturdu.

"İŞ BULMAK ZORLAŞTI, HER ŞEY BU KADAR OLUMSUZ"

Yurt dışında eğitim gördüğünü, ülkesine faydalı olmak için Türkiye'ye döndüğünü ancak uzun süre işsiz kaldığını dile getiren Çiftçi, "İşsiz olmak yarını görememek, hayal kuramamak demektir. Umutlarını kaybeder insan. İş bulmak zorlaştı. Tüm umutlarını bize bağlayan anne babalarımızın da tüm hayalleri yok olup gidiyor. Ülkemde ülkeme dair hayal kurmaktan vazgeçtim. Üzgünüm. Her şey bu kadar olumsuz. Bu kürsüden konuşan ülkemin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

EĞLENCE MEKANLARINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Meral AKşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı. Twitter'da büyük ses getiren fotoğraflar, kullanıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.