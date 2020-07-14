Akrostiş nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akrostiş mi, akrotis mi? Akrostiş ne demek?

Akrostiş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akrostiş TDK'ya göre nasıl yazılır? Akrostiş nasıl yazılır? Akrostiş mi, akrostiş mi? TDK'ya göre akrostiş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE AKROSTİŞ NASIL YAZILIR?

Akrotis: Yanlış

Akrostiş: Doğru

TDK'YA GÖRE AKROSTİŞ NE DEMEK?

akrostiş

isim, edebiyat, Fransızca acrostiche

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