Akrostiş nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akrostiş mi, akrotis mi? Akrostiş ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akrostiş". Peki, akrostiş nasıl yazılır? TDK'ya göre akrotis mi, akrostiş mi yazılır?

14.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:52

Akrostiş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akrostiş TDK'ya göre nasıl yazılır? Akrostiş nasıl yazılır? Akrostiş mi, akrostiş mi? TDK'ya göre akrostiş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım

TDK'YA GÖRE AKROSTİŞ NASIL YAZILIR?

Akrotis: Yanlış

Akrostiş: Doğru

TDK'YA GÖRE AKROSTİŞ NE DEMEK?

akrostiş

isim, edebiyat, Fransızca acrostiche

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.