AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi, yeni normalleşmenin ilk gününde 3 saat boyunca kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM, kentlileri olumsuz hadiselere karşı hazırlıklı olma konusunda uyardı.

01.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

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İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."

YER YER SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Bu arada kent genelinde yer yer sağanak etkili oluyor.

Bazı noktalarda aniden etkili olan yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve duraklara sığındı.

Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.