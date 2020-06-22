AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da bugün sıcak hava etkisini gösterirken AKOM'dan önümüzdeki iki gün için sağanak yarış uyarısı yapıldı.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki iki boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmini paylaşıldı. İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışların Salı (Yarın) sabah saatlerinden itibaren (10: 00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

BELEDİYE TARAFINDAN TEDBİR ALINDI

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda halihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı.

AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaş bilgilendirildi