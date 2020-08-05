Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu

Akın Akınözü, Muhteşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid, Aslan Ailem gibi projelerde yer aldı. Ankaralı oyuncu, Muhteşem Yüzyıl'daki karakteriyle ilk kez 2015 yılında TV ekranlarına geldi. İşte, Akın Akınözü hayatı, biyografisi...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Arkadaşlar İyidir

2017-2018 Aslan Ailem

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid

2019- Hercai