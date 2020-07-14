Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akaryakıt mı, akar yakıt mı? Akaryakıt ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akaryakıt". Peki, akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre akar yakıt mı, akaryakıt mı yazılır?

14.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:51

Akaryakıt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akaryakıt TDK'ya göre nasıl yazılır? Akaryakıt nasıl yazılır? Akaryakıt mı, akaryakıt mı? TDK'ya göre akaryakıt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NASIL YAZILIR?

Akar yakıt: Yanlış

Akaryakıt: Doğru

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NE DEMEK?

akaryakıt

isim

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.