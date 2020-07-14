Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akaryakıt mı, akar yakıt mı? Akaryakıt ne demek?

Akaryakıt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akaryakıt TDK'ya göre nasıl yazılır? Akaryakıt nasıl yazılır? Akaryakıt mı, akaryakıt mı? TDK'ya göre akaryakıt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NASIL YAZILIR?

Akar yakıt: Yanlış

Akaryakıt: Doğru

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NE DEMEK?

akaryakıt

isim

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.