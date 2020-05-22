AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı

Hakkâri'nin Şemdinli Belediye Başkanı AK Partili Tahir Saklı, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın, şüphe üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

"HERHANGİ BİR SEMPTOM YOK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Kovid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise korona virüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

TAHİR SAKLI KİMDİR?

Şemdinli'de 1969 senesinde doğan Saklı, AK Parti'nin Kurucu İlçe Başkanı olarak 2001-2008 yılları arasında görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Tahir Saklı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı oldu.