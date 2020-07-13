AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündemi sarsan Wayfair skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yabancı bir alış veriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair bir gündem oldu. İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz ve adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik. Kaybolan ve ailelerinden ayrı kalan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklar insanlığın onuruna ve şerefine emanettir. Herkesin bu çocukların peşine düşmesi gerekir. Bu konu çok acı verici bir konudur" ifadelerini kullandı.

ABD'de Wayfair isimli internet sitesinde çocuk ticareti skandalının patlak vermesinin ardından Türkiye'de çok bilinen alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da da çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Söz konusu durum, Wayfair benzeri bir durumun olduğu iddialarını güçlendirmişti. Bu konu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çelik, emniyet güçlerinin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.

WAYFAİR SKANDALI NEDİR?

2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.

İDDİALARI YALANLADI

Wayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Wayfair'in pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etti. Wayfair konuyla ilgili; bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığını ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının "teknik bir hata" olduğunu söyledi.