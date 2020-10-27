AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron sayın cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"MACRON SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI HİÇBİR ZAMAN UYARAMAZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmalarında dile getirdiği "Ben Sayın Erdoğan'ı uyardım" sözlerine tepki gösteren Çelik, "Macron zaman zaman konuşmalarında "Ben Sn. Erdoğan'ı uyardım" gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz" ifadelerini kullandı.

"GERİLİMİ TIRMANDIRAN POLİTİKALAR İZLİYOR"

Sözcü Çelik, Macron'un her seferinde gerilimi tırmandıran politikalar izlediğini belirterek, "Macron'un Libya'daki politikası çöktükten sonra Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir tutum içerisine giriyor. O sözler gerçek olmadığı gibi şu anda uyguladığı dış politika da gerçekçi değil, başarılı olması söz konusu değil. Akdeniz'e gemi, uçak göndererek gövde gösterisi yapmaya çalışıyor ama hiçbir sonucu yok. Libya'da uyguladığı yanlış politikaların neticesi yine toplu mezarlar oldu. Bununla yüzleşmesi gerekirken Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor" dedi.

"FRANSA İSLAMI'NDAN SÖZ ETMESİ BÜYÜK BASİRETSİZLİKTİR"

Fransız liderin İslam'ı hedef alan sözlerine de tepki gösteren Çelik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Fransa İslamı'ndan bahsediyor. Kendi kafasına göre dinleri, insanları bir mühendislik faaliyetinden geçirmeye çalışıyor. İslam düşmanlığını, antisemitizmi kışkırtan sözlerdir bunlar. DAEŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat sağlar Macron'un bu sözleri. Avrupa'daki demokratik değerleri de incitir. Laik devret kavramı çok merkezi vurguya sahip bir kavramdır. Bu kavrama bu kadar referans verilen bir ülkede 'Fransa İslamı'ndan söz etmesi büyük bir basiretsizliktir. Avrupa'daki Müslümanları taciz etmek, camilere saldırmak sadece ve sadece oradaki ırkçıların işine, Avrupa'daki demokrasiyi yok etmek isteyen faşistlerin, DAEŞ gibi örgütlerin işine yarar. Avrupalı Müslümanlar, Avrupa demokratik toplumlarının ayrılmaz bir parçasıdır"