AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.

Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun" ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 cüzü kaldığı görüldü. Erdoğan'ın Ramazan ayının henüz 16'ncı günü olmasına rağmen 25'inci cüzü bitirmesi ise dikkat çekti.