AK Parti, Meclis'te Ayasofya ibadete açılsın önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti

Mehmet Muş'un yaptığı açıklama şöyle: "TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi.

İYİ Parti, Ayasofya'nın toplu ibadete açılması için Meclis'e önerge verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzası ile sunulan önerge, AK Parti'nin ret, MHP ve HDP çekimser oyları ile reddedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fetih suresi okundu, dualar edildi. Ardından "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" dedi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Danıştay'da Ayasofya'nın camii olarak kullanımıyla ilgili bir kez daha başvuru yaptı. Dilekçede; Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi.