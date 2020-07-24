Ajax, 17 yaşındaki Türk futbolcu Naci Ünüvar, sözleşme yeniledi

Ajax altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar, Amsterdam ekibiyle sözleşme yeniledi.

Ajax'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Naci Ünüvar imza töreninde Edwin van der Sar ve Marc Overmars ile poz verdi.

Hollanda alt yaş milli takımlarında da forma giyen Naci Ünüvar sol kanatta görev yapıyor.