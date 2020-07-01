Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Havacılık sektörünün önemli oyuncusu olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs nedeniyle 15 bin kişiyi işten çıkaracak.

01.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:21

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15 bin çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

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HANGİ ÜLKELERDE İŞÇİ ÇIKARILACAK

Şirketin Fransa'daki operasyonlarında çalışan 5 bin, Almanya'daki operasyonlarında çalışan 5 bin 100, İngiltere'deki operasyonlarında çalışan 1700, İspanya'daki operasyonlarında çalışan 900 kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi. Şirketin geriye kalan küresel operasyonlardan ise toplam 2300 kişi işten çıkarılacak.

AİRBUS TOPLAM 134 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Airbus'ın açıklamasında ticari uçuşların son aylarda yaklaşık yüzde 40 azaldığı, 2023 yılından önce salgın öncesindeki seviyelerine dönmenin beklenmediği, hatta toparlanmanın 2023 yılının sonlarını bile bulabileceği kaydedildi. Airbus küresel operasyonlarında toplam 134 bin kişiye istihdam sağlıyor.